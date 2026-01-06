МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты беспилотных систем вышли на «свободную охоту» в районе Степногорска

Операторы FPV-дронов ищут вражеские цели, срывая ротацию боевиков на линии боевого соприкосновения.
06-01-2026 07:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты подразделений беспилотных систем ВДВ уничтожили технику и живую силу ВСУ севернее Степногорска в Запорожской области, освобожденного не так давно. Координаты отдельных целей сообщили операторы дронов-разведчиков, которые патрулируют местность в режиме «свободной охоты».

В результате профессиональной и слаженной работы дроноводов были уничтожены бронетранспортер М-113 американского производства вместе с украинской пехотой, два бронеавтомобиля и до отделения боевиков. Некоторые из них пытались скрыться от наших дронов в домах и заброшенных зданиях, но эти попытки не увенчались успехом.

После атаки наших беспилотников, управляемых по оптоволоконным каналам, боевой потенциал противника был существенно снижен. Операторы дронов продолжили зачищать местность и поражать опорные пункты противника.

А накануне расчеты войск беспилотных систем сожгли автомобильную технику ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации. Работа по ликвидации боевиков ведется круглосуточно. Любые передвижения ВСУ на линии боевого соприкосновения находятся под контролем российских бойцов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #ВСУ #спецоперация #M-113 #запорожская область #FPV-дрон #Степногорск
