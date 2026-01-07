В Конгрессе призвали демократов объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала демократов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу из-за операции в Венесуэле. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте политика.

В своем сообщении Делэйни заявила, что не может бездействовать, наблюдая, как Трамп «вновь выходит за рамки своих полномочий». С ее слов, глава Белого дома действовал без санкций конгресса, как того требует американская конституция.

Говоря о возможности импичмента, конгрессвумен добавила, что речь идет о защите конституционного порядка и роли законодательной власти. В администрации Трампа же заявили, что операция в Венесуэле носила характер исполнения ордера. Ее провели на основании полномочий действующего президента как главнокомандующего.

Отмечается, что демократы раскритиковали действия Трампа. Они указали на отсутствие предварительного уведомления и разрешений со стороны законодателей.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что демократы инициировали процесс импичмента против него из-за звонка Владимиру Зеленскому с просьбой «не жульничать». С его слов, Демократическая партия считает, что глава Белого дома пытался запугать Киев.