Трамп рассказал, как ему хотели вынести импичмент за звонок Зеленскому

По словам президента, тогда он сказал: «не жульничайте, а если заметите что-то подозрительное, сообщите об этом генеральному прокурору США».
Владимир Рубанов 06-01-2026 20:43
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Демократическая партия инициировала процесс импичмента против него из-за его обращения к Владимиру Зеленскому с просьбой «не жульничать» и предупреждения о необходимости борьбы с коррупцией в Украине. Об этом американский лидер рассказал на встрече с республиканцами в Кеннеди-центре.

Глава Белого дома напомнил о телефонном разговоре с Зеленским, состоявшемся в 2019 году. По словам Трампа, тогда он сказал: «не жульничайте, а если заметите что-то подозрительное, сообщите об этом генеральному прокурору США». В этом был весь смысл звонка, заверил президент. Демократы утверждают, что он пытался запугать Киев, добавил он.

Речь идет о скандале вокруг украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой в 2014 году вошел Хантер Байден. Это произошло, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США. Вскоре в американских СМИ начали появляться сообщения о том, что Хантер мог использовать свое положение для лоббирования интересов Burisma и получения значительных денежных сумм, часть из которых, по утверждениям республиканцев, могла передаваться его отцу.

В 2019 году адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани начал расследование по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела. В телефонном разговоре с Зеленским 25 июля 2019 года Трамп призывал Зеленского оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США восприняли эти призывы как попытку давления на иностранного лидера и начали процедуру импичмента против Трампа.

Скандал вокруг Burisma разразился за год до президентских выборов в США в 2020 году. Демократы утверждали, что Трамп пытался использовать расследование Джулиани для подрыва шансов Байдена на победу в президентской гонке. В результате в 2020 году победил Байден, однако Трамп сумел одержать верх на выборах 2024 года.

Сам Хантер Байден позже назвал Украину «змеиным логовом», а свою работу в Burisma - ошибкой. По его словам, он вошел в совет директоров украинской компании, потому что был очень наивным. Но в итоге его поразил уровень коррупции.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Зеленский #импичмент #Хантер Байден #Burisma Holdings
