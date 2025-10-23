Путин поддержал идею развития системы яслей в России

Владимир Путин поддержал идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о развитии системы яслей в России. Он поручил рассмотреть этот вопрос вице-премьеру Татьяне Голиковой на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Ясли нужны, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, считает Путин, не теряла квалификацию и могла как можно быстрее вернуться в профессию.

«В современном мире это многого стоит», - подчеркнул президент.

Валентина Матвиенко на заседании совета предложила ускорить развитие сети детских яслей - как в жилых кварталах, так и при университетах и крупных компаниях. По ее словам, такие ясли необходимы, чтобы женщины могли гармонично совмещать обучение, профессиональную деятельность и воспитание детей.

Президент подчеркнул, что для ускорения развития яслей не стоит упрощать требования к безопасности детских учреждений, но можно их изменить с учетом современных возможностей.

Ранее Путин отметил, что семьи, где растут трое и больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России.