В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих против призыва в армию

Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, где сегодня проходили митинги против законопроекта о призыве в армию. Об этом сообщает местная служба скорой помощи (MDA).

Изначально на горячую линию поступила информация о четырех пешеходах, пострадавших под колесами автобуса. Врачи тут же выехали на место происшествия, где зафиксировали смерть молодого человека. О погибшем известно, что ему было 18 лет. В результате наезда он получил множество тяжелых травм.

Очевидцы делятся кадрами трагедии в соцсетях. На одном из опубликованных видео можно заметить, как автобус протащил одного из активистов. По данным израильской полиции, протестующие в ходе митингов нарушали общественный порядок и представляли угрозу для сил правопорядка, а также заблокировали движение транспорта. Водитель автобуса, влетевшего в людей, арестован и доставлен на допрос.

«Первоначальное расследование в отношении водителя показало, что он подвергся нападению со стороны участников беспорядков, после чего и произошел этот трагический инцидент», - говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил причины протестов ультраортодоксов в Израиле. По его словам, вопрос призыва в армию давно существует в израильском обществе.