МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих против призыва в армию

В результате наезда один человек получил множество тяжелых травм, от которых скончался.
Виктория Бокий 07-01-2026 02:12
© Фото: GENGIS9999, X © Видео: GENGIS9999, X

Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, где сегодня проходили митинги против законопроекта о призыве в армию. Об этом сообщает местная служба скорой помощи (MDA).

Изначально на горячую линию поступила информация о четырех пешеходах, пострадавших под колесами автобуса. Врачи тут же выехали на место происшествия, где зафиксировали смерть молодого человека. О погибшем известно, что ему было 18 лет. В результате наезда он получил множество тяжелых травм.

Очевидцы делятся кадрами трагедии в соцсетях. На одном из опубликованных видео можно заметить, как автобус протащил одного из активистов. По данным израильской полиции, протестующие в ходе митингов нарушали общественный порядок и представляли угрозу для сил правопорядка, а также заблокировали движение транспорта. Водитель автобуса, влетевшего в людей, арестован и доставлен на допрос.

«Первоначальное расследование в отношении водителя показало, что он подвергся нападению со стороны участников беспорядков, после чего и произошел этот трагический инцидент», - говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил причины протестов ультраортодоксов в Израиле. По его словам, вопрос призыва в армию давно существует в израильском обществе.

#Израиль #протесты #Иерусалим #Трагедия #автобус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 