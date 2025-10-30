Политолог Каргин объяснил проблему протестов ультраортодоксов в Израиле

Тысячи людей вышли на крупнейшую демонстрацию ультраортодоксов против призыва в армию в Израиле. Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил «Звезде» причины протестов.

Вопрос призыва давно существует в израильском обществе. Сейчас часть ортодоксальных евреев отказываются служить, другая часть из них отказывается по религиозным причинам. Остальные просто не хотят служить. Поскольку они могут не служить, поэтому не служат, поделился Каргин.

«Корни этой ситуации появились еще в момент создания Израиля, когда был заключен некий договор между израильским правительством и ортодоксальной общиной», - рассказал политолог.

Он добавил, что с одной стороны, ортодоксальная община признает Израиль, а с другой стороны, сохраняется некий статус-кво. Это означает, что в каких-то вещах государство идет навстречу ультрарелигиозным евреям. Например, не призывают их в армию.

«Идет борьба. С одной стороны, большая часть населения хотят, чтобы ортодоксы служили, а сами ортодоксы, тоже не все, но в немалой части, служить не хотят», - уточнил Каргин.

По словам эксперта по Ближнему Востоку, когда заключался договор, количество ультраортодоксов в Израиле составляло несколько тысяч человек, а вопрос о призыве составлял 600 человек. Только 600 из них должны были подлежать призыву. Сейчас за прошедшие 70 лет демография в Израиле кардинально изменилась. И речь идет уже о призыве почти 200 тысяч человек, а сама ортодоксальная община насчитывает порядка миллиона человек. Поэтому сейчас стоит острый вопрос о призыве в Израиле.

Напомним, после подписания «перемирия» Израиль нанес удары по сектору Газа. Больше ста мирных жителей погибли. Ситуация в Газе остается неизменной — бомбардировки не прекращаются, как и голод. Израиль по-прежнему запрещает ввоз жизненно необходимых товаров, вопрос о возвращении к перемирию становится бессмысленным, поскольку именно Израиль решает, когда и где будет следующий удар по Газе.