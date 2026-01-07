МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США захватили танкер Sophia в Карибском море

Судно названо не имеющим гражданства и находящимся под санкциями.
Владимир Рубанов 07-01-2026 17:47
© Фото: Southcom, Х © Видео: Southcom, Х

Военные США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря, сообщило Южное командование американской армии. Судно названо не имеющим гражданства и находящимся под санкциями.

Операцию провели силами Пентагона в координации с министерством внутренней безопасности. В сообщении говорится, что танкер «теневого флота» действовал в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана сопровождает судно в США.

Ранее Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о задержании российского нефтяного танкера «Маринера» из-за нарушения санкционного режима. Судно остановлено в северной части Атлантического океана по решению федерального суда США.

Танкер предположительно конвоируется в направлении Шотландии. Причина задержания - «блокада перевозок венесуэльской нефти». США начали захват судна после двухнедельной погони в Атлантике.

МИД России заявил, что танкер действует в соответствии с международным морским правом. В ведомстве призвали западные страны следовать принципам свободы судоходства.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Пентагон #карибское море #морская блокада #поставки нефти #захват танкера
