Армия России поразила места производства и запуска БПЛА дальнего действия

Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками.
07-01-2026 12:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия украинских боевиков. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Удар по вражеским целям наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, под огнем оказались арсеналы ВСУ, а также склады военного имущества и пункты временной дислокации вооруженных формирований Киева в 140 районах.

Подобные цели уничтожаются нашими Вооруженными Силами регулярно. Накануне, например, были поражены места хранения и запуска дальних беспилотников в 158 районах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #Украина
