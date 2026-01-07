Российские войска поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия украинских боевиков. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Удар по вражеским целям наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, под огнем оказались арсеналы ВСУ, а также склады военного имущества и пункты временной дислокации вооруженных формирований Киева в 140 районах.

Подобные цели уничтожаются нашими Вооруженными Силами регулярно. Накануне, например, были поражены места хранения и запуска дальних беспилотников в 158 районах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.