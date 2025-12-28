МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Со здания кабмина Чехии сняли украинский флаг

Новые власти Чехии настаивают на дипломатическом решении украинского конфликта и намерены действовать, исходя из интересов официальной Праги.
Ян Брацкий 07-01-2026 14:19
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press

Флаг Украины, вывешенный вскоре после событий 24 февраля 2022 года, сняли со здания правительства Чехии. Об этом сообщает портал Idnes. Теперь на его месте красуется флаг Европейского союза.

До этого один из символов украинской государственности сняли со здания Палаты депутатов и целого ряда госучреждений Чехии. Решение об этом принял новый спикер Томио Окамура. Чешская Республика - на первом месте, написал он под соответствующей фотографией в своих социальных сетях.

Напомним, в результате прошедших осенью прошлого года выборов, к власти в стране пришли правоцентристские политики, которые выступают за дипломатическое решение украинского конфликта. Они настаивают на мирных переговорах и скорейшем разрешении ситуации.

#Украина #ЕС #чехия #флаг #Томио Окамура
