В Чехии со здания Палаты депутатов сняли флаг Украины

Украинский флаг сняли со здания Палаты депутатов Чехии. Об этом сообщил новый спикер Томио Окамура.

«Я только что добился того, чтобы со здания Палаты депутатов сняли украинский флаг», - написал он в соцсетях.

Кроме того, политик прикрепил к публикации видеоролик, на котором было видно, как снимают висевший с 2022 года украинский флаг. Однако это решение вызвало недовольство у некоторых депутатов, которые в ответ решили вывесить из окна одного из кабинетов снятый флаг.

Ранее сообщалось, что в Чехии число прибывающих украинских беженцев увеличилось вдвое.