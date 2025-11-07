МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Чехии со здания Палаты депутатов сняли флаг Украины

Некоторое время спустя недовольные этим решением депутаты вывесили из окна одного из кабинетов снятое полотнище.
Глеб Владовский 2025-11-07 08:59:29
© Фото: 1860rm, X

Украинский флаг сняли со здания Палаты депутатов Чехии. Об этом сообщил новый спикер Томио Окамура.

«Я только что добился того, чтобы со здания Палаты депутатов сняли украинский флаг», - написал он в соцсетях.

Кроме того, политик прикрепил к публикации видеоролик, на котором было видно, как снимают висевший с 2022 года украинский флаг. Однако это решение вызвало недовольство у некоторых депутатов, которые в ответ решили вывесить из окна одного из кабинетов снятый флаг.

Ранее сообщалось, что в Чехии число прибывающих украинских беженцев увеличилось вдвое.

