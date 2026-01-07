МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Страны Бенилюкса сковал мощнейший за 10 лет снегопад

Парализовано транспортное сообщение, спецтехника не справляется с осадками, а минусовая температура осложняет ситуацию.
Ян Брацкий 07-01-2026 13:45
© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сильнейший за последнее десятилетие снегопад парализовал жизнь в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Стихия нарушила транспортное сообщение. По данным Королевского метеорологического института Брюсселя, в столице месячная норма осадков выпала за несколько часов. Снег не тает из-за минусовой температуры, что только усугубляет ситуацию.

Бельгийские власти бьют в набат, объявлен оранжевый уровень погодной опасности по всей стране. Следующий - красный, но он вводится только в случае стихийных бедствий, несущих угрозу жизни людей, напомнил телеканал RTBF.

На дорогах Бельгии царит хаос. Спецтехника не в состоянии справиться с обилием осадков, реагенты тоже не помогают. Пробки на бельгийских дорогах достигли 900 километров. По странам Бенилюкса речь идет «о тысячах километров заторов». Движение по некоторым трассам закрыто. Городские автобусы также работают с перебоями и не везде.

Не лучше ситуация обстоит с авиасообщением и железными дорогами. В аэропортах повсеместные задержки и отмены рейсов, движение поездов между Бельгией и Нидерландами прервано, передает агентство Belga. Виной всему сугробы на рельсах. Похожий погодный катаклизм обрушился накануне на западные регионы Франции. Там высота сугробов составила 35 сантиметров, 13 тысяч домов остались без электричества. По меньшей мере пять человек погибли из-за происшествий, связанных с непогодой.

