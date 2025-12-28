МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тысячи домов во Франции оказались обесточены из-за снегопада

Не менее пяти человек погибли в результате происшествий, связанных с непогодой.
Ян Брацкий 06-01-2026 14:26
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Global Look Press

Около 13 тысяч домов на западе Франции остались без электричества из-за аномального снегопада. Света нет в департаментах Атлантическая Луара, Вандея и Приморская Шаранта, сообщает телеканал BFMTV.

«Около 8 тысяч домов остались без электричества в регионе Земли Луары и 5 тысяч в Приморской Шаранте», - сообщает телеканал.

Сугробы во Франции выросли до 35 сантиметров. По меньшей мере пять человек погибли в результате происшествий, связанных со снегопадом и гололедом. Почти на всей территории страны сохраняется желтый уровень погодной опасности.

В Берлине также без света остаются около 50 тысяч домохозяйств, но не по причине непогоды, а из-за пожара на одном из кабельных мостов. По данным полиции, сгорело несколько кабелей, произошли масштабные отключения электроэнергии. Силовики проводят проверку, не исключен преднамеренный поджог.

 

#в стране и мире #Франция #ЧП #Непогода #снегопад #блэкаут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 