Тысячи домов во Франции оказались обесточены из-за снегопада

Около 13 тысяч домов на западе Франции остались без электричества из-за аномального снегопада. Света нет в департаментах Атлантическая Луара, Вандея и Приморская Шаранта, сообщает телеканал BFMTV.

«Около 8 тысяч домов остались без электричества в регионе Земли Луары и 5 тысяч в Приморской Шаранте», - сообщает телеканал.

Сугробы во Франции выросли до 35 сантиметров. По меньшей мере пять человек погибли в результате происшествий, связанных со снегопадом и гололедом. Почти на всей территории страны сохраняется желтый уровень погодной опасности.

В Берлине также без света остаются около 50 тысяч домохозяйств, но не по причине непогоды, а из-за пожара на одном из кабельных мостов. По данным полиции, сгорело несколько кабелей, произошли масштабные отключения электроэнергии. Силовики проводят проверку, не исключен преднамеренный поджог.