В Латвии возвели 280-км заграждение на границе с Россией

Власти Латвии завершили строительство заграждения длиной в 280 километров на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе местной строительной компании, отвечавшей за проект.

«Завершено строительство заграждения на латвийско-российской границе... Построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», - говорится в материале.

Уточняется, что оснастить границы инфраструктурой планируется завершить к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что власти Латвии изменили порядок пересечения восточной границы с 15 октября. Бронирование мест в электронной очереди для машин из России и Белоруссии стало платным.