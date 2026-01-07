МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М застал врасплох живую силу и бронированную технику ВСУ

Авиационные ракеты нанесли удар по разведанным целям противника.
07-01-2026 10:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне ответственности группировки войск «Центр» экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

В Минобороны ранее сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М ВКС России уничтожил технику и скопление живой силы ВСУ в зоне СВО. В результате атаки были ликвидированы живая сила и бронированная техника противника. Кроме того, российская армия сорвала проведение ротации вражеских сил.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #Ка-52М #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 