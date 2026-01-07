Экипаж Ка-52М застал врасплох живую силу и бронированную технику ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Центр» экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

В Минобороны ранее сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М ВКС России уничтожил технику и скопление живой силы ВСУ в зоне СВО. В результате атаки были ликвидированы живая сила и бронированная техника противника. Кроме того, российская армия сорвала проведение ротации вражеских сил.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.