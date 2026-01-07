Бойцы группировки «Центр» встретили Рождество в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Центр» приняли участие в рождественском богослужении в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны России.

Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в рождественском богослужении на Красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации. Праздничный молитвенный ритуал провел священнослужитель полка отец Александр.

«Как сталь закаляется в огне, так и мы, пройдя через эти испытания и невзгоды, станем только крепче и сильнее. Свет Христов будет светить через Россию всему миру, всем народам и всему человечеству во веки веков», - сказал священник.

После проведенного богослужения отец Александр благословил бойцов на укрепление боевого и духовного равновесия, а также поблагодарил за приверженность традициям русского воинства и благочестия. Верные своему долгу военные священники неотлучно находятся в подразделениях группировки «Центр». Они поддерживают военнослужащих в при выполнении боевых задач, воспитывают чувство патриотизма, уважения к товарищам и ратным традициям по защите Отечества.

Ранее Минобороны России сообщало, как военнослужащие штурмовых групп 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» совершили молебен после выполнения боевой задачи. Полковой священник иерей Александр доставил икону Божией Матери «Избавительница от бед» и провел молебен для бойцов. В ходе него священник благословил наших защитников на ратные подвиги при выполнении задач спецоперации.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.