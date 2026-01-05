Глава Росстандарта заявил, что праворульные авто не собираются запрещать в РФ

На данный момент в России не обсуждается запрет праворульных автомобилей и пока никаких рестрикций в отношении таких авто не предполагается. Об этом сообщил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

«Наличие отдельного ГОСТа на праворульные автомобили приведет к их окончательной легализации и заполнению ими дорог», - заявил он.

Шалаев отметил, что создание отдельного ГОСТа станет проблемой для безопасности дорожного движения. Ввозимые праворульные машины должны проходить экспертизу и оценку соответствия в полном объеме, а также доказывать свою безопасность российским требованиям, заключил он.

В МВД РФ ранее выступили с инициативой пересмотреть правила допуска машин с расположением руля на правой стороне. В ведомстве также подчеркнули, число аварий растет в связи с увеличенным импортом праворульных автомобилей из Азии.