Глава Росстандарта заявил, что праворульные авто не собираются запрещать в РФ

Шалаев отметил, что праворульные машины должны проходить экспертизу и оценку соответствия в полном объеме, а также доказывать свою безопасность российским требованиям.
Дарья Ситникова 05-01-2026 06:20
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

На данный момент в России не обсуждается запрет праворульных автомобилей и пока никаких рестрикций в отношении таких авто не предполагается. Об этом сообщил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

«Наличие отдельного ГОСТа на праворульные автомобили приведет к их окончательной легализации и заполнению ими дорог», - заявил он.

Шалаев отметил, что создание отдельного ГОСТа станет проблемой для безопасности дорожного движения. Ввозимые праворульные машины должны проходить экспертизу и оценку соответствия в полном объеме, а также доказывать свою безопасность российским требованиям, заключил он.

В МВД РФ ранее выступили с инициативой пересмотреть правила допуска машин с расположением руля на правой стороне. В ведомстве также подчеркнули, число аварий растет в связи с увеличенным импортом праворульных автомобилей из Азии.

#росстандарт #безопасность #авто #ГОСТ #Дорожное движение #Шалаев #праворульные машины
