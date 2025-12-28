Caracol: в Каракасе начали эвакуацию правительственных зданий

В столице Венесуэлы Каракасе проводится эвакуация министерств и правительственных зданий из-за стрельбы. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Уточняется, что предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации. Из-за этого покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации.

Радиостанция отмечает, что никаких официальных заявлений от правительства пока не поступало. Ранее сообщалось, что в центре Каракаса рядом с президентским дворцом слышны звуки стрельбы.