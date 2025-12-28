МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Caracol: в Каракасе начали эвакуацию правительственных зданий

Уточняется, что предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 04:47
© Фото: X/MarioNawfal

В столице Венесуэлы Каракасе проводится эвакуация министерств и правительственных зданий из-за стрельбы. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Уточняется, что предприятия и районы, находящиеся вблизи места перестрелки, закрыты из-за чрезвычайной ситуации. Из-за этого покупатели и жители остаются заблокированными внутри до улучшения ситуации.

Радиостанция отмечает, что никаких официальных заявлений от правительства пока не поступало. Ранее сообщалось, что в центре Каракаса рядом с президентским дворцом слышны звуки стрельбы

 

#венесуэла #ЧП #каракас #эвакуация #выстрелы #президентский дворец
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 