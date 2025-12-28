МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

RMF24: граждане Польши массово покидают ФРГ

По данным радиостанции, такая ситуация вызвана ухудшением экономической ситуации и дискриминацией в Германии.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 03:04
© Фото: IMAGO, Andy Bünning, Global Look Press

Польские граждане впервые за последние 25 лет начали больше выезжать из ФРГ, чем мигрировать в Германию. Об этом рассказала радиостанция RMF24.

По приведенным данным, разница между новыми приездами в ФРГ и выездами из страны стала отрицательной. Она составила более 12 тысяч человек. Всего в Германию мигрировали 76 320 человек, при этом в Польшу вернулись 88 388 граждан.

По сообщению радиостанции, такая ситуация вызвана ухудшением экономической ситуации в Германии и ростом экономики Польши. Также в качестве причины отмечается дискриминация внутри ФРГ.

Политолог Александр Камкин в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде» объяснил, что отказ от российских энергоносителей сделал неконкурентоспособными высокотехнологические европейские товары. В большей степени это ударило по Германии, что приводит к закрытию химических предприятий и потерям в энергоемких областях. Нарушенные экономические связи с Россией напрямую ударили по целому ряду отраслей, в том числе и по автомобильной промышленности. Автопром консолидирует и химическую промышленность в пластике и оргстекле, сталелитейную промышленность, металлопрокат, производство топлива для автомобилей, добавил политолог.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в эфире программы «Между тем» пояснил, что сейчас наблюдается раскол не только в отношениях между США и ЕС, но и в самой Европе. Все видят рост амбиций канцлера ФРГ Фридриха Мерца и прекрасно понимают, что доброй Германия для европейцев никогда не была. Чернышов добавил, что европейцы на самом деле сами не верят в так называемую российскую угрозу. Они рассказывают сказку про «злую Россию, которая будет наступать», при этом понимая, что это безопасно - обвинять РФ, ведь им ничего не грозит.

#Экономика #Польша #мигранты #евросоюз #ФРГ #Дискриминация #эмиграция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 