Польские граждане впервые за последние 25 лет начали больше выезжать из ФРГ, чем мигрировать в Германию. Об этом рассказала радиостанция RMF24.

По приведенным данным, разница между новыми приездами в ФРГ и выездами из страны стала отрицательной. Она составила более 12 тысяч человек. Всего в Германию мигрировали 76 320 человек, при этом в Польшу вернулись 88 388 граждан.

По сообщению радиостанции, такая ситуация вызвана ухудшением экономической ситуации в Германии и ростом экономики Польши. Также в качестве причины отмечается дискриминация внутри ФРГ.

Политолог Александр Камкин в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде» объяснил, что отказ от российских энергоносителей сделал неконкурентоспособными высокотехнологические европейские товары. В большей степени это ударило по Германии, что приводит к закрытию химических предприятий и потерям в энергоемких областях. Нарушенные экономические связи с Россией напрямую ударили по целому ряду отраслей, в том числе и по автомобильной промышленности. Автопром консолидирует и химическую промышленность в пластике и оргстекле, сталелитейную промышленность, металлопрокат, производство топлива для автомобилей, добавил политолог.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в эфире программы «Между тем» пояснил, что сейчас наблюдается раскол не только в отношениях между США и ЕС, но и в самой Европе. Все видят рост амбиций канцлера ФРГ Фридриха Мерца и прекрасно понимают, что доброй Германия для европейцев никогда не была. Чернышов добавил, что европейцы на самом деле сами не верят в так называемую российскую угрозу. Они рассказывают сказку про «злую Россию, которая будет наступать», при этом понимая, что это безопасно - обвинять РФ, ведь им ничего не грозит.