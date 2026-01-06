МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-начальник Генштаба ВС Франции заявил, что Украине не победить Россию

Бывший начальник Генштаба ВС Франции считает, что Украина должна стремиться к миру.
Виктория Бокий 06-01-2026 03:42
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Франции генерал Пьер де Вилье в эфире радио Sud Radio.

Французский генерал считает, что Украина должна стремиться к миру. Он подчеркнул, что необходим именно справедливый мир, чтобы избежать возобновления конфликта в будущем.

«Украина не способна выиграть эту войну военным путем. Поэтому необходимо идти к миру. К миру, который будет справедливым, особенно в вопросе территорий, и к миру, который будет прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления этого через несколько месяцев», — отметил Пьер де Вилье.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Россию непобедимой, увидев кадры с Парада Победы в Москве. Как писала газета New York Times, американский лидер видит у РФ преимущество в переговорах.

#Россия #Франция #Украина #украинский кризис #Пьер де Вилье
