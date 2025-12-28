МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Венесуэлы поблагодарил РФ за поддержку конституционного порядка

Каракас также ценит призыв Москвы уважать самоопределение венесуэльского народа.
Владимир Рубанов 06-01-2026 22:12
© Фото: Tian Rui XinHua, Global Look Press

Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило признательность МИД России за заявление в поддержку возрождения суверенной нации и за освобождение президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Это сообщение опубликовал глава МИД республики Иван Хиль Пинто.

В нем сказано, что Венесуэла и Россия - братские страны и стратегические союзники. Правительство Боливарианской Республики ценит поддержку своего конституционного порядка, который полностью гарантирован под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Каракас также ценит призыв Москвы уважать самоопределение венесуэльского народа и отказаться от незаконного и разрушительного внешнего вмешательства, мотивированного неоколониальными интересами, говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия поддерживает действия властей Венесуэлы, направленные на защиту суверенитета и национальных интересов страны. Москва выражает солидарность с народом и правительством Венесуэлы, а также желает успеха Делси Родригес, исполняющей обязанности президента.

#сша #венесуэла #МИД России #Делси Родригес #иван хиль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 