МИД Венесуэлы поблагодарил РФ за поддержку конституционного порядка

Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило признательность МИД России за заявление в поддержку возрождения суверенной нации и за освобождение президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Это сообщение опубликовал глава МИД республики Иван Хиль Пинто.

В нем сказано, что Венесуэла и Россия - братские страны и стратегические союзники. Правительство Боливарианской Республики ценит поддержку своего конституционного порядка, который полностью гарантирован под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Каракас также ценит призыв Москвы уважать самоопределение венесуэльского народа и отказаться от незаконного и разрушительного внешнего вмешательства, мотивированного неоколониальными интересами, говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия поддерживает действия властей Венесуэлы, направленные на защиту суверенитета и национальных интересов страны. Москва выражает солидарность с народом и правительством Венесуэлы, а также желает успеха Делси Родригес, исполняющей обязанности президента.