Бойцы 2-й отдельной артиллерийской бригады, которая входит в состав «Южной» группировки войск, активно наступают на Северском направлении. Они круглосуточно обстреливают позиции противника. Минобороны показало эпизод, в котором артиллеристы ударили по скоплению пехоты ВСУ.

Получив координаты, расчет 203-миллиметровой самоходной артустановки «Пион» молниеносно навел орудие и произвел выстрел по цели. В результате прямого попадания была уничтожена группа пехоты противника, пытавшаяся укрепить свои оборонительные рубежи.

Командир дивизиона с позывным Оскар рассказал, что один выстрел отправляет противнику 110 килограммов чугуна. Орудие разносит долговременные оборонительные сооружения. В радиусе 50 метров ничего живого не остается, добавил он.

Эффективные действия артиллеристов позволили сорвать планы противника по перегруппировке и обеспечили благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. Все военнослужащие бригады действуют мужественно и профессионально, показывая стойкость и верность воинскому долгу в ходе боевых задач.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские артиллеристы ударили 203-мм самоходной пушкой «Пион» по ангару, в котором находились позиции ВСУ. Разрыв боеприпасов сопровождался разлетом осколков на десятки метров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.