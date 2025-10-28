МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тяжелые снаряды «Пиона» разнесли ангар с боевиками ВСУ в зоне СВО

После выполнения боевой задачи расчет оперативно покинул позицию, избегая возможного ответа артиллерии или ударных дронов. Погодные условия - туман и низкая облачность - помогли скрыть работу орудия.
Михаил Аброськин 2025-10-28 10:52:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы применили 203-мм самоходную пушку «Пион» по ангару, в котором, по данным разведки, находились позиции ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщил корреспондент Михаил Аброськин в своем сюжете.

По его словам, расчет 45-й артиллерийской бригады большой мощности занял позицию и начал наносить удары по цели в промзоне за берегами Оскола.

«Первый пристрелочный, дальше будет небольшая корректировка, а потом беглым огнем. Придется попотеть, потому что каждый такой снаряд весит около 100 килограммов. А заряжать нужно быстро, чтобы противник не успел опомниться», - сказал Аброськин.

Снаряды разрушили ангар, где, как утверждается, скрывались украинские военнослужащие. Разрыв боеприпасов сопровождался разлетом осколков на десятки метров. Беспилотники в режиме реального времени фиксировали результаты ударов.

«Снаряд еще в воздухе, а расчет уже сворачивает боевую машину и покидает позицию, потому что обязательно будут искать. Пасмурная погода нашим войскам на руку. Есть возможность уйти», - отметил корреспондент.

Ночью разведка на направлении продолжилась с помощью БПЛА. По данным оператора одного из дронов, интенсивность движения и активности ВСУ в районе снизилась, однако попытки применения ударных FPV-аппаратов сохраняются.

«Я бы сказал, что противник бросает последние резервы, потому что раньше активности было намного-намного больше - и передвижения автомобильной техники, и артиллерия противника сильнее работала. Да, FPV-дроны летают и самолеты разведывательные. Но сейчас намного меньше этого всего. И охотники за нашими самолетами двигаются, но это единичные случаи», - пояснил оператор БПЛА с позывным Ореон.

В репортаже также показана работа ударных беспилотников «Куб» - аппаратов самолетного типа, способных поражать цели в условиях радиоэлектронного подавления. Подобные дроны применяются для разрушения логистических объектов и снижения управляемости подразделений ВСУ на Харьковском направлении. На восстановление инфраструктуры потребуется время, а это потеря координации сил противника, не взлетевшие украинские беспилотники и, как следствие, окно возможностей для наших военных и спасенные жизни бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #пион #река оскол
