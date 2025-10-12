Президент США Дональд Трамп вспомнил о незаконном «украинском импичменте» против него в 2019 году. О нем он написал в своей соцсети Truth Social.
«Мошенничество с украинским импичментом [против меня] было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уо»ергейт", - написал американский лидер.
В 2019 году адвокат Трампа Руди Джулиани пытался поймать на мошенничестве сына Джо Байдена - Хантера, который возглавлял газовую компанию Burisma на Украине. Команда Трампа подозревала его в лоббировании интересов отца, получении незаконных доходов и переводе части сумм Байдену-старшему.
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и попросил всячески оказывать содействие расследованию в отношении Хантера. Однако демократы расценили этот факт, как попытку оказания давления на Зеленского и хотели использовать его для импичмента Трампу.
Все эти события происходили на фоне предвыборной борьбы Трампа с Джо Байденом. В итоге победу на президентских выборах одержал последний.
Ранее американские СМИ сообщали о причастности Хантера Байдена к военно-биологической деятельности США на Украине.
