Трамп заявил о незаконности «украинского импичмента» против него в 2019 году

Главу Белого дома пытались сместить с его поста, используя скандал на Украине.
Константин Денисов 2025-10-12 20:38:58
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп вспомнил о незаконном «украинском импичменте» против него в 2019 году. О нем он написал в своей соцсети Truth Social.

«Мошенничество с украинским импичментом [против меня] было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уо»ергейт", - написал американский лидер.

В 2019 году адвокат Трампа Руди Джулиани пытался поймать на мошенничестве сына Джо Байдена - Хантера, который возглавлял газовую компанию Burisma на Украине. Команда Трампа подозревала его в лоббировании интересов отца, получении незаконных доходов и переводе части сумм Байдену-старшему.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и попросил всячески оказывать содействие расследованию в отношении Хантера. Однако демократы расценили этот факт, как попытку оказания давления на Зеленского и хотели использовать его для импичмента Трампу.

Все эти события происходили на фоне предвыборной борьбы Трампа с Джо Байденом. В итоге победу на президентских выборах одержал последний.

Ранее американские СМИ сообщали о причастности Хантера Байдена к военно-биологической деятельности США на Украине.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Зеленский #импичмент #Хантер Байден
