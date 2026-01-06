Сальдо сообщил об ударе ВСУ по детскому центру в Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали Центр для одаренных детей и молодежи, расположенный на Арабатской косе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Три беспилотных летательных аппарата с мощными зарядами пытались нанести удар со стороны Азовского моря на предельно низкой высоте.

Два аппарата были уничтожены средствами противовоздушной обороны и не нанесли ущерба. Третий упал на территорию Центра. В результате удара повреждены административные здания и жилые дома.

Атака совершена в праздничный день на гражданское учреждение, которое посещают дети и молодые люди, подчеркнул глава региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

ВСУ 1 января ударили беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. В результате, по последним данным, погибли 29 человек.