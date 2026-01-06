МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Угрожавший Москве глава МО Бельгии отчитался о призыве 1566 человек

Cлужить вызвались 578 человек, говорящих на французском языке, и 988 человек, говорящих на нидерландском. Из них 19% - женщины.
Владимир Рубанов 06-01-2026 16:31
© Фото: Jonas Roosens Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен, известный своими громкими заявлениями о намерении «стереть Москву с карты мира», сообщил о результатах добровольной призывной кампании на годичную службу. На данный момент зарегистрировались 1566 человек. Из них 19% - женщины.

Франкен уточнил, что служить вызвались 578 человек, говорящих на французском языке, и 988 человек, говорящих на нидерландском. Эти цифры могут указывать на невысокую активность на начальном этапе кампании по набору на годичную военную службу, которая начнется в сентябре. Она предполагает значительное увеличение финансирования и активную рекламную кампанию.

В ноябре министерство обороны Бельгии запустило первый этап программы, направленной на добровольное привлечение молодых людей на военную службу. Всем 17-летним гражданам страны были направлены письма с «приглашением» на работу в армию или добровольную службу на год.

Всего к тому моменту разослали 149 тысяч писем, сообщал Тео Франкен. Мы приглашаем 17-летних граждан страны. Армия Бельгии полностью профессиональная, с возможностью долгосрочных контрактов. «Добровольный призыв» - новая форма службы с получением военной специальности, зачислением в запас и возможностью перехода на постоянную работу.

В конце прошлого года Франкен в интервью HUMO угрожал «стереть Москву с карты мира» в случае «российских ракетных ударов по Брюсселю». Позднее он заявил, что НАТО не хочет войны с Россией. Посольство России назвало его слова вызывающими и безответственными.

#в стране и мире #призыв #НАТО #Бельгия #служба в армии #Добровольцы #Тео Франкен
