МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МО Бельгии попытался оправдаться за угрозы ударить по Москве

Тео Франкен подчеркнул, что НАТО не стремится воевать с Россией.
Владимир Рубанов 2025-10-30 20:46:19
© Фото: Dirk Waem Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией. Чиновник подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом. По его словам, в интервью изданию De Morgen он хотел передать идею, что «принцип «нанесения ответного удара» остается неоспоримым уже 76 лет.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии 27 октября в беседе с журналистом пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае нападения на Брюссель. Франкен также сказал, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».

Посольство России в Брюсселе резко отреагировало на слова бельгийского министра. В дипмиссии назвали эти высказывания ненормальными, безответственными и опасными, предупреждающими о риске новой войны в Европе.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что страны Западной Европы погружены в военный психоз и готовятся к конфликту с Россией. При этом европейские дипломаты правильно поняли сигнал, который Россия дала испытаниями своих новых вооружений, таких как «Буревестник» и «Посейдон».

Ранее Тео Франкен заявил, что Бельгия может получить болезненный ответ России на присвоение ЕС замороженных активов. По его словам, Москва может расценить это как акт войны и «нанести серьезный удар».

#Минобороны #Москва #НАТО #Бельгия #минстр #Тео Франкен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 