Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией. Чиновник подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом. По его словам, в интервью изданию De Morgen он хотел передать идею, что «принцип «нанесения ответного удара» остается неоспоримым уже 76 лет.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии 27 октября в беседе с журналистом пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае нападения на Брюссель. Франкен также сказал, что «Россию нужно атаковать, что мы, наконец, сейчас и делаем».

Посольство России в Брюсселе резко отреагировало на слова бельгийского министра. В дипмиссии назвали эти высказывания ненормальными, безответственными и опасными, предупреждающими о риске новой войны в Европе.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что страны Западной Европы погружены в военный психоз и готовятся к конфликту с Россией. При этом европейские дипломаты правильно поняли сигнал, который Россия дала испытаниями своих новых вооружений, таких как «Буревестник» и «Посейдон».

Ранее Тео Франкен заявил, что Бельгия может получить болезненный ответ России на присвоение ЕС замороженных активов. По его словам, Москва может расценить это как акт войны и «нанести серьезный удар».