Жителям Центральной России пообещали снежную и морозную Рождественскую ночь

Температура воздуха в Москве ожидается в пределах -7... -9 °С, в Московской области - от 6 до 11 °С мороза, уточнил синоптик Михаил Леус.
Гоар Хачатурян 06-01-2026 15:13
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Рождественскую ночь погоду в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет формировать теплый атмосферный фронт, с обильными снегопадами на севере и мокрым снегом и гололедицей на юге. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха в такой ситуации в Москве ожидается в пределах -7... -9 °С, в Московской области - от 6 до 11 °С мороза, что близко к климатической норме этого дня», - отметил он.

На юго-западе ЦФО температура не опустится ниже 0... -5 °С, а на северо-востоке будет гораздо холоднее - до 15... -20 °С, сказал Леус. В среднем за ночь выпадет от 2 до 7 миллиметров осадков. В восточных и южных регионах округа осадков будет больше - от 6 до 11 миллиметров.

Синоптик добавил, что к утру 7 января снежный покров составит от 21 до 26 сантиметров. В Тульской, Калужской, Курской и Орловской областях высота снежного покрова слегка превысит отметку в 30 сантиметров.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве Рождественская ночь будет снежной. Отмечается, что температура воздуха будет варьироваться от -7 до -9 °С.

#Погода #Рождество #снег #мороз #наш эксклюзив #Центральная Россия #рождественская ночь
