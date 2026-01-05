МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москвичам рассказали о погоде в столице в Рождественскую ночь

В среду температура воздуха будет находиться в пределах от -8 до -3°C, также обещают небольшой снег.
Дарья Ситникова 05-01-2026 09:22
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве рождественская ночь будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что во вторник, шестого января, ожидается -8..-3 градусов, без осадков. Уже в ночь на седьмое января прогнозируется до -9°C. Будет облачно и снежно.

В то время как в Московской области погода достигнет -12°C. В среду днем температура будет находиться в пределах от от -8 до -3°C. Обещают небольшой снег.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее рассказала в разговоре со «Звездой», что в день на Рождество в столице прогнозируется умеренный мороз с небольшим дождем. Она также отметила, что на 6 число в столичный регион вернутся морозы. Однако существенных осадков не будет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что уходящий год в столице стал самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, положительная температурная аномалия составила 2,1 градуса.

#Москва #Россия #в стране и мире #Погода #Рождество #Гидрометцентр #ночь
