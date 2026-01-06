МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роскосмосе опубликовали снимок звезд, похожих на Рождественскую елку

NGC 2264 включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой елки) и туманность «Лисий мех» в середине объекта.
Дарья Ситникова 06-01-2026 14:18
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Роскосмос опубликовал фото туманности NGC 2264, которую называют «Рождественской елкой». Ее структура напоминает ель, которая украшена сверкающими «гирляндами» из туманностей и «звездами».

«В созвездии Единорога находится удивительная область звездообразования - туманность NGC 2264, прозванная "Рождественской елкой" за сходство с праздничным деревом», - написала Госкорпорация в своем Telegram-канале.

Уточняется, что NGC 2264 включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой елки) и туманность «Лисий мех» в середине объекта.

В декабре 2024 года NASA опубликовало фотографию «рождественской елки» в 2,5 тысячах световых лет от Земли. Она сложилась из скопления молодых звезд, их возраст варьируется от одного до пяти миллионов лет. Снимок удалось сделать с помощью данных рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптических данных телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне.

 

