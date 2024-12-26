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NASA показало «рождественскую ель» в 2500 световых лет от Земли

Сходство с хвойным деревом звездам придает зеленый цвет.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 05:30:32
© Фото: NASA, х.com

NASA опубликовало фотографию «рождественской елки» в 2,5 тысячах световых лет от Земли. Она сложилась из скопления молодых звезд — их возраст варьируется от одного до пяти миллионов лет.

Гирлянда и огоньки — звезды, иголки — завитки газа, сама елка — зеленый спектр цвета. Отмечается, что в скоплении есть звезды больше и меньше Солнца.

Снимок удалось сделать с помощью данных рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптических данных телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне.

Зимнее настроение проникло и на Марс — сегодня NASA и ЕКА показали, как выглядит планета со снежным покровом. Тем не менее, это не привычный для землян снег - это лед из углекислого газа, который покрывает южный полюс Марса слоем в 8 метров.

#космос #Земля #NASA #Звезды #елка #скопление звезд
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