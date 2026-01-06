Telegraph: у администрации Трампа нет плана дальнейших шагов по Венесуэле

У администрации президента США Дональда Трампа после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро нет плана дальнейших действий в отношении республики. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

«Программы и плана дальнейших действий нет», - сказал собеседник издания.

С его слов, администрация Трампа будет следить за событиями в Венесуэле и реагировать на них по необходимости. По информации другого собеседника, президент США, вероятно, не против оставить на какое-то время у власти представителей венесуэльского кабмина. В это время госсекретарь США Марк Рубио занял более жесткую позицию, считая, что многие члены правительства республики «связаны с наркоторговлей».

Ранее издание Politico сообщило, что администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес предпринять «проамериканские шаги». От них в свое время отказался Николас Мадуро.

В Вашингтоне ожидают, что Родригес примет меры по пресечению наркотрафика, прекратит поставки нефти американским противникам, а также вышлет из страны иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов». Американские чиновники рассчитывают, что временный лидер страны посодействует проведению в Венесуэле свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.