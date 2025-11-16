ОТРК «Искандер» уничтожил украинские HIMARS и «Нептун»

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА уничтожили позиции украинских боевиков с двумя пусковыми установками подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун» и боевой машиной ракетной системы залпового огня HIMARS.

Цели располагались в районе населенного пункта Васильевское Днепропетровской области. На видео, опубликованном Минобороны России, видно, как ракета ОТРК «Искандер-М» бьет по вражеским позициям.

Ранее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил скрытые позиции РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Средний Бурлук в 45 километрах от Чугуева. Момент прилета запечатлели средства объективного контроля. На месте дислокации артиллеристов врага осталось выжженное поле. Уничтожены пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, два вездехода и не менее 15 боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.