В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал настоятель храма

Настоятель Свято-Троицкого храма занимается волонтерскими и духовными миссиями, в ходе одной из них он был ранен прошлой весной.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 01:40
© Фото: Telegram/Hinshtein

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов ранен в Курской области в результате атаки дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги», - говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что настоятелю храма была оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают все возможное для его поправки, сообщил Хинштейн.

По словам главы региона, отец Евгений в августе укрывал и вывозил жителей Суджи. Он организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи. Кроме того, он продолжал выезжать в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями, окормляя вернувшихся туда людей. Хинштейн добавил, что прошлой весной отец Евгений уже был ранен в ходе одного из таких выездов.

О том, как украинские беспилотники охотились на жителей Суджи, «Звезде» в 2024 году рассказывал сын протоиерея Свято-Троицкого храма. Он рассказал, что, когда уезжал из города, его и других жителей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины, ехавшие позади Шестопалова, и те загорелись, о судьбе пассажиров ничего не известно.

#дрон #Курская область #Александр Хинштейн #Свято-Троицкий #Суджа #евгений шестопалов
