Сын настоятеля храма в Судже рассказал о дронах ВСУ во время эвакуации

Украинские беспилотные летательные аппараты охотятся на жителей Суджи в Курской области, которые пытаются эвакуироваться в безопасное место. Об этом «Звезде» рассказал сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

Он рассказал, что, когда уезжал из города, его и других жителей преследовали дроны ВСУ. Они попали в машины, ехавшие позади Шестопалова, и те загорелись, о судьбе пассажиров ничего не известно.

«Сзади две машины ехали. Мы в зеркало видели, как в них полетели дроны и машины загорелись. И благодаря этим машинам они не догнали нас. Что там с этими людьми и машинами, мы не знаем»‎, - говорит сын священнослужителя.

При этом отцу Шестопалова удалось вывезти около 30 человек, которые прятались с ним в храме. Протоиерей также объехал адреса тех, кто не мог эвакуироваться сам, и помог им.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Националисты, отметил глава государства, ведут неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.