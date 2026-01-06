МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Украина столкнулась с вакуумом власти

В материале The New York Times отмечается, что все потенциальные кандидаты на министерские посты отказались от них, боясь ответственности.
Сергей Дьячкин 06-01-2026 00:27
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В последние несколько недель Украина столкнулась с вакуумом власти. Об этом сообщает RT, ссылаясь на материал The New York Times.

В публикации отмечается, что на фоне массовых отключений электроэнергии в стране не было министра энергетики. Кроме того, из-за разгоревшегося коррупционного скандала оказалось свободным кресло министра юстиции. Также отсутствовал и глава офиса, способный возглавить переговоры с США.

В материале отмечается, что украинское правительство надеялось быстро заменить ушедших министров. Но, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Пост отпугивает кандидатов из-за огромной ответственности. Кроме того, ситуацию усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом. Теперь, как говорится в статье, в результате череды назначений, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается «заполнить образовавшийся вакуум».

Ранее руководитель аналитической службы движения «Другая Украина» Алексей Самойлов поделился в беседе со «Звездой», что отставка главы СБУ - это попытка властей США создать на территории Украины подконтрольное политическое руководство и разведслужбы. Руководство будет полностью переформатировано на высшем уровне под США, уверен он. При этом, интересы Европы учитываться не будут, поскольку Брюссель давно потерял субъектность в вопросах украинского урегулирования, напомнил эксперт.

