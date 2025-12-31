МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уходящий год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений

Положительная температурная аномалия составила 2,1 градуса.
Дима Иванов 31-12-2026 17:33
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В Москве уходящий 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории по данным базовой метеостанции на ВДНХ.

«Уходящий год в Москве стал самым теплым в метеорологической истории», - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, среднегодовая температура воздуха в столице превысила предыдущие рекорды, превзойдя показатели 2020 и 2024 годов, которые ранее считались лидерами по теплу. Положительная температурная аномалия 2025 года составила 2,1 градуса, что относит его к категории очень теплых, отмечает 360.ru.

Это подтверждают и другие специалисты. Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что среднегодовая температура впервые достигла +8,6 градуса, что на 0,4 градуса выше рекорда 2024 года.

«Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1779 года», - подчеркнул Локощенко.

Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь, превысившие норму на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно.

Метеоролог Евгений Тишковец ранее рассказал «Звезде», что с наступлением Нового года Россию ждет «эталонная русская зима» с низкими температурами и обилием снега.

#в стране и мире #Погода #Евгений Тишковец #погодная аномалия #Михаил Леус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 