Уходящий год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений

В Москве уходящий 2025 год стал самым теплым в метеорологической истории по данным базовой метеостанции на ВДНХ.

«Уходящий год в Москве стал самым теплым в метеорологической истории», - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, среднегодовая температура воздуха в столице превысила предыдущие рекорды, превзойдя показатели 2020 и 2024 годов, которые ранее считались лидерами по теплу. Положительная температурная аномалия 2025 года составила 2,1 градуса, что относит его к категории очень теплых, отмечает 360.ru.

Это подтверждают и другие специалисты. Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что среднегодовая температура впервые достигла +8,6 градуса, что на 0,4 градуса выше рекорда 2024 года.

«Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1779 года», - подчеркнул Локощенко.

Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь, превысившие норму на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно.

Метеоролог Евгений Тишковец ранее рассказал «Звезде», что с наступлением Нового года Россию ждет «эталонная русская зима» с низкими температурами и обилием снега.