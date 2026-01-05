МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYP: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией из всех президентов США

Издание отмечает, что экс-президент воспользовался своеобразной «лазейкой», поскольку получает средства сразу из нескольких пенсионных фондов - в разное время он был сенатором, вице-президентом и президентом США.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 05:32
© Фото: SAUL LOEB, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших президентов. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.

В материале газеты отмечается, что долгая политическая карьера 83-летнего экс-президента позволила ему получить крупнейшую пенсию за всю историю США. Она финансируется налогоплательщиками, подчеркивает издание.

«417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата», - сообщает газета.

Газета поясняет, что только в сенате и в качестве вице-президента Байден проработал суммарно 44 года. В то же время издание называет такую ситуацию уникальной, поскольку Байден на пенсии будет получать больше, чем получает действующий президент. Это поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.

По мнению эксперта, экс-президент воспользовался своего рода «лазейкой». Средства он получает сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом США.

Ранее экс-помощница Байдена Тара Рид рассказала «Звезде», как уехала из США и получила российское гражданство, и о том, каким преследованиям она подверглась на родине. Изначально Рид приехала в Россию, чтобы отдохнуть, а потом узнала, что в Штатах на нее началось преследование из-за дела о сексуальных домогательствах со стороны Байдена. По ее словам, по возвращении в США она могла получить наказание. Рид покинула США и решила остаться в России, из-за чего иностранные журналисты посчитали ее «российским активом».

#в стране и мире #сша #Джо Байден #президент США #пенсия #сенатор #вице-президент сша
