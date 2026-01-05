NYP: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией из всех президентов США

Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших президентов. Об этом сообщила New York Post со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.

В материале газеты отмечается, что долгая политическая карьера 83-летнего экс-президента позволила ему получить крупнейшую пенсию за всю историю США. Она финансируется налогоплательщиками, подчеркивает издание.

«417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата», - сообщает газета.

Газета поясняет, что только в сенате и в качестве вице-президента Байден проработал суммарно 44 года. В то же время издание называет такую ситуацию уникальной, поскольку Байден на пенсии будет получать больше, чем получает действующий президент. Это поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.

По мнению эксперта, экс-президент воспользовался своего рода «лазейкой». Средства он получает сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом США.

