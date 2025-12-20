МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-помощница Байдена рассказала о преследованиях на родине

Изначально Тара Рид приехала в Россию, чтобы отдохнуть, а потом узнала, что в США на нее началось преследование из-за дела о сексуальных домогательствах со стороны Байдена.
Игнат Далакян Анна Полякова 20-12-2025 18:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экс-помощница Байдена уехала из США и получила российское гражданство. Тара Рид рассказала «Звезде» о преследованиях на родине.

Изначально Рид приехала в Россию, чтобы отдохнуть, а потом узнала, что в Штатах на нее началось преследование из-за дела о сексуальных домогательствах со стороны Байдена. По ее словам, по возвращении в США она могла получить наказание.

Рид покинула США и решила остаться в России, из-за чего иностранные журналисты посчитали ее «российским активом». Но сейчас, когда пришла администрация Трампа, Тара Рид рассчитывает, что может безопасно вернуться домой и увидеть семью.

«Американцы были в шоке, потому что вы прекрасно знаете реакцию западного человека, западных СМИ. Они сразу стали считать меня российским активом, потому что я приняла решение остаться здесь. Но, как мы знаем, сейчас пришла администрация Трампа, ситуация для меня облегчилась. Я знаю, что я могу безопасно вернуться домой. Но у меня осталась в Америке дочь. Я надеюсь, что я смогу как можно чаще возвращаться на родину, чтобы видеть членов моей семьи», - рассказала бывшая помощница Байдена корреспонденту Анне Поляковой.

В 90-х Рид работала помощницей Джо Байдена во время его пребывания в сенате. В 2020 году она обвинила политика в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, Байден положил руку ей под юбку. В 2023-м Рид переехала в Москву, в США ей начали угрожать из-за повторных обвинений в домогательствах экс-президента.

В сентябре 2025-го Владимир Путин подписал указ, благодаря которому Тара Рид стала гражданкой России. Сегодня она получила российский паспорт.

#Джо Байден #наш эксклюзив #Преследование #Тара Рид
