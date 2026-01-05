МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Президент Колумбии назвал «клеветой» заявления Трампа в свой адрес

Президент Колумбии отметил, что за годы борьбы его страны против наркокартелей его имя никогда не фигурировало в судебных материалах.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 04:31
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Globallookpress

Президент Колумбии Густаво Петро призвал президента США Дональда Трампа прекратить распространять клевету в его адрес. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Колумбийский лидер отметил, что за десятилетия борьбы юстиции его страны с наркокартелями его имя никогда не фигурировало в соответствующих судебных материалах. Он добавил, что заявления Трампа происходят от «неосведомленности».

«Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», - говорится в публикации Петро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президента Колумбии Густаво Петро может постичь судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, вывезенного в Америку в результате операции американских войск. Трамп обвинил лидера Колумбии в производстве кокаина и не исключил военную операцию против него.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке зачитает официальные обвинения задержанному президенту Венесуэлы Мадуро 5 января в 20:00 по московскому времени. Как следует из материала, президент Венесуэлы в понедельник предстанет перед судом «для представления обвинений». Дело будет рассматривать окружной судья Элвин Хеллерштейн, получивший известность по ряду крупных процессов. Заседание будет проходить в окружном суде Нижнего Манхэттена.

