Экипаж Т-80БВМ разнес опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Корректировка огня по цели велась с помощью беспилотников.
03-01-2026 05:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что стрельбу по цели вели танкисты группировки войск «Центр». Операторы беспилотников корректировали огонь, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более десяти километров.

«Стрельбу чаще всего ведем на расстоянии от восьми до 11 километров. При идеальной погоде можно и на 11 с лишним», - рассказал командир танка Игорь Бобенков.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении.

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили машину разминирования украинских боевиков на Красноармейском направлении. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили живую силу противника, скрывавшуюся в районе населенного пункта Гришино.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Т-80БВМ #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
