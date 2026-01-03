Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что стрельбу по цели вели танкисты группировки войск «Центр». Операторы беспилотников корректировали огонь, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более десяти километров.

«Стрельбу чаще всего ведем на расстоянии от восьми до 11 километров. При идеальной погоде можно и на 11 с лишним», - рассказал командир танка Игорь Бобенков.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении.

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Центр» уничтожили машину разминирования украинских боевиков на Красноармейском направлении. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили живую силу противника, скрывавшуюся в районе населенного пункта Гришино.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.