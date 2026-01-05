МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-25 сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

В сообщении Минобороны России уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
05-01-2026 05:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25 сорвали ротацию боевиков киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевой задачи специалисты инженерно-технического состава выполнили работы по обслуживанию самолетов. Они подготовили технику к повторному боевому вылету.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты буксируемых артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты украинских боевиков в Днепропетровской области. Удары по целям выполняли военнослужащие группировки войск «Восток». Операторы беспилотников обнаружили опорники боевиков в районе населенного пункта Братское.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны России #самолеты #ВС РФ #Су-25 #спецоперация #штурмовики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 