Экипажи Су-25 сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

Экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25 сорвали ротацию боевиков киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.

В заявлении оборонного ведомства уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевой задачи специалисты инженерно-технического состава выполнили работы по обслуживанию самолетов. Они подготовили технику к повторному боевому вылету.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты буксируемых артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты украинских боевиков в Днепропетровской области. Удары по целям выполняли военнослужащие группировки войск «Восток». Операторы беспилотников обнаружили опорники боевиков в районе населенного пункта Братское.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.