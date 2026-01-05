В Литве и Латвии заявили, что расследуют инцидент с морским кабелем

В Литве и Латвии ищут причину повреждения морского кабеля между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Об этом сообщает национальный центр Литвы по управлению кризисами.

Латвийская сторона также подтвердила повреждение кабеля. В стране приступили к расследованию происшествия.

В сообщении говорится, что в настоящее время страны на этапе обмена собранными данными по сложившейся ситуации. Ответственные структуры разбираются с инцидентом.

В октябре 2025 года в ЕС заявляли, что намерены потратить более 20 миллионов евро на повышение безопасности подводных кабелей. Для достижения этой цели планируется создать сеть региональных центров мониторинга.