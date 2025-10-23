МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС выделит 20 млн евро на создание системы наблюдения за подводными кабелями

За последний год глубоководные провода в Европе неоднократно повреждались.
Тимур Юсупов 2025-10-23 15:09:46
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В Евросоюзе заявили о намерении потратить свыше 20 миллионов евро на повышение безопасности подводных кабелей ЕС. Как следует из официального документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии, для достижения этой цели панируется создать сеть региональных центров мониторинга.

План проекта был представлен 23 октября в Риге исполнительным вице-президентом ЕК Хенной Вирккунен.

«Вирккунен представила новые финансирования ЕС на сумму 20 миллионов евро для защиты подводных кабелей в Европе. Новое финансирование в рамках программы Digital Europe будет направлено на создание региональных центров мониторинга и стресс-тестирование устойчивости подводных кабельных инфраструктур», - говорится в заявлении.

По имеющимся данным, половину выделенной суммы планируется потратить на отслеживание потенциальных угроз безопасности кабелей. Для их обнаружения в режиме реального времени Европа собирается использовать искусственный интеллект - данная мера, по мнению ЕК, поможет обеспечить более быстрое реагирование на возникающие инциденты. Первый пилотный центр планируется создать в Скандинавско-Балтийском регионе.

Необходимость в повышении безопасности подводных кабелей возникла после того, как с конца 2024 года в Европе участились случаи повреждения телекоммуникационных проводов. Менее чем за год подобные инциденты с нарушением передачи данных случались в Финляндии, Германии, Швеции, Литве и Эстонии.

#в стране и мире #связь #Европа #евросоюз #Еврокомиссия #кабель
