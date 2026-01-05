МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Среди жертв пожара в Кран-Монтане нет россиян

Всего, по заявлению местной полиции, в результате пожара на альпийском курорте погибло 40 человек, 119 получили травмы.
Сергей Дьячкин 05-01-2026 03:14
© Фото: Francesco Enriquez, Keystone Press Agency, Globallookpress

Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет. Это следует из заявления местной полиции.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что были опознаны последние 16 жертв пожара, произошедшего в новогоднюю ночь на популярном альпийском курорте Кран-Монтана. Всего число погибших составило 40 человек. Все они были опознаны правоохранителями. Среди жертв - граждане Швейцарии, Италии, Франции, Португалии, Бельгии. Возраст жертв варьировался от 14 до 39 лет, причем половина из них, по сообщению полиции, были несовершеннолетними. Россиян в списке погибших нет. В полиции кантона Вале уточнили, что 119 человек получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана мог быть вызван бенгальскими огнями, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. Об этом заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.

#в стране и мире #Европа #происшествие #Швейцария #курорт #Кран-Монтана #бенгальские огни
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 