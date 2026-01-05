Среди жертв пожара в Кран-Монтане нет россиян

Все жертвы пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет. Это следует из заявления местной полиции.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что были опознаны последние 16 жертв пожара, произошедшего в новогоднюю ночь на популярном альпийском курорте Кран-Монтана. Всего число погибших составило 40 человек. Все они были опознаны правоохранителями. Среди жертв - граждане Швейцарии, Италии, Франции, Португалии, Бельгии. Возраст жертв варьировался от 14 до 39 лет, причем половина из них, по сообщению полиции, были несовершеннолетними. Россиян в списке погибших нет. В полиции кантона Вале уточнили, что 119 человек получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана мог быть вызван бенгальскими огнями, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. Об этом заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.