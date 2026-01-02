Прокуратура назвала бенгальские огни вероятной причиной пожара в Кран-Монтане

Пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии был вызван бенгальскими огнями - к такому выводу склоняется местная прокуратура. Как пишет издание Reuters, эта версия подтверждается словами свидетелей и видеозаписями с места трагедии.

«Все указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку», - сообщила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.

Ранее сообщалось, что взрыв на горнолыжном курорте в Швейцарии унес жизни не менее 40 человек - более 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из баров на территории комплекса.