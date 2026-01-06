«Хаббл» обнаружил космический объект с темной материей в основе

Телескоп «Хаббл» обнаружил новый космический объект, основу которого составляет беззвездное и богатое газом облако темной материи. Об этом сообщает NASA.

Космический объект получил название «Облако-9». Отмечается, что это первое подтвержденное обнаружение подобного объекта во Вселенной.

В сообщении говорится, что открытие поспособствует пониманию формирования галактик, Вселенной и природы самой темной материи. По словам ученых, новый космический объект – это пример «несостоявшейся галактики», которая не смогла завершить процесс формирования.

Специалист из еще одной команды ученых Эндрю Фокс считает, что обнаруженное облако – это «окно в темную Вселенную». По данным NASA, ядро объекта состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4,9 тысячи световых лет. Также масса водородного газа в «Облаке-9» примерно в миллион раз превышает массу Солнца.

