МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Хаббл» обнаружил космический объект с темной материей в основе

Обнаруженный космический объект получил название «Облако-9».
Виктория Бокий 06-01-2026 00:02
© Фото: Global Look Press

Телескоп «Хаббл» обнаружил новый космический объект, основу которого составляет беззвездное и богатое газом облако темной материи. Об этом сообщает NASA.

Космический объект получил название «Облако-9». Отмечается, что это первое подтвержденное обнаружение подобного объекта во Вселенной.

В сообщении говорится, что открытие поспособствует пониманию формирования галактик, Вселенной и природы самой темной материи. По словам ученых, новый космический объект – это пример «несостоявшейся галактики», которая не смогла завершить процесс формирования.

Специалист из еще одной команды ученых Эндрю Фокс считает, что обнаруженное облако – это «окно в темную Вселенную». По данным NASA, ядро объекта состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4,9 тысячи световых лет. Также масса водородного газа в «Облаке-9» примерно в миллион раз превышает массу Солнца.

Ранее в NASA установили природу происхождения межзвездного объекта 3I/ATLAS, которого считали инопланетным кораблем-разведчиком, а также называли «троянским конем» инопланетян. Данную комету впервые зафиксировали еще в июле 2025 года. Тогда же и появилась версия о том, что это межзвездный объект с экипажем.

#космос #NASA #космический объект #Телескоп «Хаббл» #«Облако-9»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 