МИД Чехии вызвал посла Украины из-за оскорблений в адрес спикера парламента

Он обвинил того в ненависти к своей стране и потакании «российской пропаганде».
Тимур Юсупов 04-01-2026 20:24
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press

Посла Украины в Чехии вызвали в местный МИД для объяснения резких высказываний в адрес спикера парламента Томио Окамуры. Как сообщает информационное агентство ČTK, представитель Киева в Праге Василий Зварич ранее в оскорбительной форме раскритиковал лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия»).

Несколько дней назад Окамура публично выступил против оказания военной помощи Украине, сославшись на то, что выделяемые на это деньги принадлежат народу Чехии - его пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, а не киевскому режиму. В ответ на это украинский посол заявил, что слова спикера являются оскорбительными и наполненными ненавистью «из-за влияния российской пропаганды».

Решение о вызове Зварича в МИД принадлежит министру иностранных дел страны Петру Марцинка.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет давать Украине гарантии по кредитам, несмотря на согласованную в рамках Евросоюза политику.

#в стране и мире #Украина #чехия #оскорбления #МИД Чехии #посол Украины
