МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок Aloe Vera из-за ацетона

Отмечается, что реализация напитка приостановлена в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.
Гоар Хачатурян 05-01-2026 16:59
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Управление Роспотребнадзора поручило государственной системе маркировки «Честный знак» заблокировать продажу более 22 миллионов упаковок Aloe Vera из-за обнаруженного в составе напитка ацетона. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Это крупнейшая на данный момент блокировка, проведенная с использованием механизмов маркировки. Под ограничения попали 22 506 361 единиц продукции, что означает полную блокировку партий по четырем GTIN (глобальный номер товарной позиции)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа напитка заблокирована в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ. Об этом сказано в письме Роспотребнадзора к ЦРПТ.

Ранее ведомство начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera, в котором нашли примесь ацетона. Роспотребнадзор приостановил продажу всей партии в сети магазинов «Магнит».

Отец получившего ожоги гортани из-за напитка мальчика Денис Соболев рассказал «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. С его слов, ребенок сразу же выплюнул жидкость и сообщил родителям о том, что у него начало «разъедать рот».

#РФ #продажа #роспотребнадзор #блокировка #напиток #ЦРПТ #Честный знак #ацетон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 