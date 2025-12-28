В России заблокировали продажу 22,5 млн упаковок Aloe Vera из-за ацетона

Управление Роспотребнадзора поручило государственной системе маркировки «Честный знак» заблокировать продажу более 22 миллионов упаковок Aloe Vera из-за обнаруженного в составе напитка ацетона. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Это крупнейшая на данный момент блокировка, проведенная с использованием механизмов маркировки. Под ограничения попали 22 506 361 единиц продукции, что означает полную блокировку партий по четырем GTIN (глобальный номер товарной позиции)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа напитка заблокирована в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причин возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ. Об этом сказано в письме Роспотребнадзора к ЦРПТ.

Ранее ведомство начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera, в котором нашли примесь ацетона. Роспотребнадзор приостановил продажу всей партии в сети магазинов «Магнит».

Отец получившего ожоги гортани из-за напитка мальчика Денис Соболев рассказал «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. С его слов, ребенок сразу же выплюнул жидкость и сообщил родителям о том, что у него начало «разъедать рот».