Ребенок, пострадавший от напитка с алоэ, сравнил его с «кислотой»

Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту продажи некачественного напитка Aloe Vera, в котором, по предварительной версии, нашли примесь ацетона. Ведомство приостановило продажу всей партии сладкой воды в сети магазинов «Магнит».

Проверка была начата после того, как ребенок получил ожог гортани. Отец пострадавшего мальчика Денис Соболев рассказал «Звезде» об обстоятельствах произошедшего. Он объяснил, что ребенок сразу же выплюнул напиток и сказал, что у него начало «разъедать рот».

«Я понюхал, и запах был как будто это какая-то техническая жидкость. Я пришел в магазин, вызвал директора, попросил сразу же разобраться в ситуации. Мы вскрыли несколько бутылок», - рассказал Соболев.

Отец ребенка вместе с работниками магазина обнаружили еще несколько бутылок, пахнущих ацетоном. Все они из одной партии, на крышках указана дата производства - 11 августа 2025 года, срок годности - два года.

«Директор... куда-то написала, видимо, по сети, чтобы они могли всю эту партию снять. Дальше ребенок был на контроле, сейчас чувствует себя отлично», - рассказал собеседник телеканала.

Соболев рассказал, что запах напомнил ему техническую жидкость, как будто «из машины что-то спустили, какую-то отработку». Сам ребенок сравнил чувство жжения от напитка с «кислотой».

«Директор очень помогла. Начала сразу этим вопросом заниматься. И мы все бутылки взяли и убрали, которые были на прилавке. Я зашел специально на следующий день проверить. С этой датой уже бутылок не было. Были с другими датами, но они нормальные были», - отметил отец мальчика.

В Роспотребнадзоре заявили, что взяли пробы напитка для лабораторного исследования. Юридическому лицу АО «Тандер», представляющему сеть магазинов «Магнит», выдали предписание о приостановке реализации всей партии напитка Aloe Vera. Роспотребнадзор также принял срочные меры по остановке продаж напитка в рознице через систему маркировки «Честный знак».