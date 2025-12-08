МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал «не тюкать» регионы при работе над нацпроектами

По каждому направлению реализации национальных проектов отмечены 10 субъектов, где результаты хуже остальных.
Владимир Рубанов 08-12-2025 17:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство должно не «тюкать региональные команды» во время работы над нацпроектами, а помогать им. Об этом заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент сказал, что по каждому направлению реализации нацпроектов отмечены 10 регионов, в которых результаты хуже остальных. Чтобы это исправить, требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Глава государства призвал кабинет министров включаться в работу вместе с региональными властями и помогать им находить решения.

Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах, выбрать лучшие и внедрить их, в том числе на общенациональном уровне. Президент поставил задачу правительству и региональным властям обновить программы повышения рождаемости.

Кроме того, Путин попросил кабмин вместе с регионами ускорить разработку Комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки. Президент призвал усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах и подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все субъекты.

#в стране и мире #Владимир Путин #нацпроекты #правительство #регионы #стратегическое развитие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 