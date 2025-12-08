Путин призвал «не тюкать» регионы при работе над нацпроектами

Правительство должно не «тюкать региональные команды» во время работы над нацпроектами, а помогать им. Об этом заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент сказал, что по каждому направлению реализации нацпроектов отмечены 10 регионов, в которых результаты хуже остальных. Чтобы это исправить, требуется более основательная работа всех участников нацпроектов. Глава государства призвал кабинет министров включаться в работу вместе с региональными властями и помогать им находить решения.

Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки в регионах, выбрать лучшие и внедрить их, в том числе на общенациональном уровне. Президент поставил задачу правительству и региональным властям обновить программы повышения рождаемости.

Кроме того, Путин попросил кабмин вместе с регионами ускорить разработку Комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки. Президент призвал усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах и подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все субъекты.